Канчельскис: «Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала» (1:2)

«С этим «Спартаком» давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки.

Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день, ха-ха.

Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший «Спартак». Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь», — сказал Канчельскис.