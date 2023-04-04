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    Канчельскис: «Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала» (1:2)

    «С этим «Спартаком» давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки.

    Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день, ха-ха.

    Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший «Спартак». Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь», — сказал Канчельскис.

    • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
    • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    04.04.2023 20:39
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +18118

      paracetamol 1 минуту назад

      Присоединяюсь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2352

      alefreddy 2 часа назад

      два кислых друга волчий хрен и подпруга(Канчелькин и Мост)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5654

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Он же в киргизию уехал. Олга...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12967

      R_a_i_n 12 часов назад

      Сущность вылезла на ружу. Его друг Мостовой из этой же песочницы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1135

      Alex Flash 13 часов назад

      у них ,видимо, контракт:кому и когда звонить. Кончельский в этом списке в первой пятерке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17404

      Garrincha58 13 часов назад

      и для меня тоже

      2
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      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Garrincha58 13 часов назад

      Для меня лучший день, это когда побеждает МОЯ команда, а не ЧЬЯ-ТО проигрывает, потому что я болею "ЗА", а не "ПРОТИВ" ... И я считаю, что это правильно.

      4
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      Рейтинг: +293

      cska1948 > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Болеть "ЗА", а не "ПРОТИВ", это красивая сказка и не более. Когда ваша команда играет, то вы болеете за неё, значит болеете ПРОТИВ соперника. Когда вашей любимой команде кто-то наступает на пятки в турнирной таблице, то вы этому кому-то желаете проиграть, как и тому, кто выше вашей команды в таблице. А если у вас этого нет, то вы тогда и не болельщик вовсе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > cska1948 1 час назад

      Желать и болеть несколько разные вещи и тактически желать потенциально более слабого соперника в ближайших противостояниях или исходя из реалий турнирной таблицы это нормально !!! Но сосредоточить своё неприятие на ком-то одном, вместо боления за свой клуб считаю противоестественным. Ведь ( к примеру ) когда вы говорите, что являетесь футбольным болельщиком, вам задают, а вы отвечаете - ЗА (а не против ) кого вы болеете ? и ответ (к примеру) - "ПРОТИВ ЦСКА" звучит как-то... и вот именно вы не болельщик вовсе с подобным "болением" ( лично вас не имел ввиду ) Уж на что не высокого мнения о "Литейный 4 (returned)", но вот с ним соглашусь в формулировке ( см. ниже )

      0
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      Рейтинг: +991

      Krics 14 часов назад

      Походу профессор Преображенский жив и продолжает делать операции,ихмо.

      5
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      Рейтинг: +8156

      nik55 14 часов назад

      когда уже ты заглохнешь

      4
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      Рейтинг: +2578

      шахта Заполярная 14 часов назад

      Тебе кончита уже ни чего не поможет, захлебнись дерьмом.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6435

      Enter2006 14 часов назад

      Тоже хот-дог бесплатный на Газпром Арене сожрал и бесплатной водичкой запил?

      6
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