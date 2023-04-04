Канчельскис: «Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день»

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Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала» (1:2)
«С этим «Спартаком» давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки.
Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день, ха-ха.
Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший «Спартак». Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь», — сказал Канчельскис.
- «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
- Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.