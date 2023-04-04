Анри объяснил, почему Месси лучше играет за Аргентину, чем за «ПСЖ»

Экс-нападающий «Барселоны» Тьерри Анри сравнил игру нападающего Лионеля Месси за «ПСЖ» и за сборную Аргентины.
«Нелегко руководить оркестром, в котором три дирижера [Месси, Мбаппе и Неймар]. В Аргентине он главный. Заметно, как на него смотрят там его партнеры. Они готовы умереть за него.
Когда Лео нашел свою игру, его не сдержать. А в «ПСЖ» все иначе», – заявил Анри
- В воскресенье парижане дома проиграли «Лиону» – 0:1.
- Перед матчем фанаты освистали Месси.
- По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.
Источник: Marca