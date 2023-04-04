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    Анри объяснил, почему Месси лучше играет за Аргентину, чем за «ПСЖ»

    Экс-нападающий «Барселоны» Тьерри Анри сравнил игру нападающего Лионеля Месси за «ПСЖ» и за сборную Аргентины.

    «Нелегко руководить оркестром, в котором три дирижера [Месси, Мбаппе и Неймар]. В Аргентине он главный. Заметно, как на него смотрят там его партнеры. Они готовы умереть за него.

    Когда Лео нашел свою игру, его не сдержать. А в «ПСЖ» все иначе», – заявил Анри

    • В воскресенье парижане дома проиграли «Лиону» – 0:1.
    • Перед матчем фанаты освистали Месси.
    • По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 3 часа назад

      Так ясно, что в сборной все ему жопу лижут, все моменты ему отдают, даже пенальти бить, хотя он периодически их не забивает.

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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 7 часов назад

      Просто разные роли, в ПСЖ он не бомбардир, а подносчик снарядов, а за сбоную он на первых ролях и должен забивать, а полезен он и там и там

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