«Не может забыть Россию»: 35-летний Натхо намерен вернуться в РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо хочет вернуться в РПЛ. Об этом сообщил его дядя Адам.
«Не сказал бы, что тема возвращения закрыта. Время покажет. Желание у Бибраса сейчас есть и год назад было. Россию он забыть не может: ему было очень комфортно и по уровню чемпионата, и по условиям. Думаю, он был бы готов приехать в РПЛ», – сказал Адам Натхо.
- Израильтянин с 2019 года выступает за сербский «Партизан».
- Натхо провел более 200 матчей в РПЛ.
- Он брал чемпионство с ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»