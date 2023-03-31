«Не может забыть Россию»: 35-летний Натхо намерен вернуться в РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо хочет вернуться в РПЛ. Об этом сообщил его дядя Адам.

«Не сказал бы, что тема возвращения закрыта. Время покажет. Желание у Бибраса сейчас есть и год назад было. Россию он забыть не может: ему было очень комфортно и по уровню чемпионата, и по условиям. Думаю, он был бы готов приехать в РПЛ», – сказал Адам Натхо.