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  • «Не может забыть Россию»: 35-летний Натхо намерен вернуться в РПЛ

«Не может забыть Россию»: 35-летний Натхо намерен вернуться в РПЛ

31 марта 2023, 21:41
2

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо хочет вернуться в РПЛ. Об этом сообщил его дядя Адам.

«Не сказал бы, что тема возвращения закрыта. Время покажет. Желание у Бибраса сейчас есть и год назад было. Россию он забыть не может: ему было очень комфортно и по уровню чемпионата, и по условиям. Думаю, он был бы готов приехать в РПЛ», – сказал Адам Натхо.

  • Израильтянин с 2019 года выступает за сербский «Партизан».
  • Натхо провел более 200 матчей в РПЛ.
  • Он брал чемпионство с ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Натхо Бибрас
Комментарии (2)
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Garrincha58
1680331216
бабки кончились????
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Vratarь
1680337940
Рано-рано, 35 пока. Лет через пять-десять обязательно возьмут.
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