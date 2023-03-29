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«Спартак» – лидер РПЛ по выплатам агентам в 2022 году

29 марта 2023, 17:18
3

РФС подсчитал, сколько российские клубы заплатили агентам (посредникам) в прошлом году. Лидером оказался «Спартак».

«Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году в целом футбольными клубами, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США, 23 027 935,47 евро», – написал РФС.

Разброс по клубам выглядит так.

1. «Спартак» – 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США.

2. «Зенит» – 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро.

3. ЦСКА – 910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро.

4. «Локомотив» – 364 644 646,8 рублей.

5. «Ростов» – 181 879 515,78 рублей.

6. «Динамо» – 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро.

7. «Торпедо» – 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро.

8. «Сочи» – 672 000 евро, 28 550 000 рублей.

9. «Краснодар» – 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов США.

10. «Оренбург» – 45 435 650 рублей.

11. «Крылья Советов» – 43 060 000 рублей.

12. «Пари НН» – 30 161 480 рублей.

13. «Ахмат» – 17 112 600 рублей.

14. «Рубин» – 5 000 000 рублей, 125 000 евро.

15. «Химки» – 160 000 евро.

  • «Спартак» в прошлом году выиграл Кубок России. Это был год 100-летия клуба.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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Hoahin
1680101798
Даже Торпедо с полумертвыми доходягами умудряется выплачивать 1.3м евро в год пройдохам и мошенникам. Но выплаты там только на бумаге, по факту 90% этой суммы ушло в известном направлении.
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Axe111
1680114094
ГЕНИАЛЬНО
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paracetamol
1680157609
Надеюсь, руководство Свинтяка неплохо отстегнула с этих сумм в собственный карман.
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