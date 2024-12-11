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    • Канчельскис – о спаде Тюкавина: «Наверное, Константин в мыслях завис между Европой и РПЛ»

    Канчельскис – о спаде Тюкавина: «Наверное, Константин в мыслях завис между Европой и РПЛ»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выступления нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

    «Тюкавин немного сбавил в этом сезоне. Наверное, Константин в мыслях завис между Европой и РПЛ. Вроде он готов к переходу на новый уровень, а вроде и в «Динамо» перспективы хорошие, можно остаться в РПЛ и купаться в деньгах, не напрягаясь», – сказал Канчельскис.

    • 22-летний Тюкавин провел в текущем сезоне за клуб 21 матч, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
    • В прошлом сезоне на счету форварда было 38 игр, 17 забитых мячей и 10 голевых пасов за «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.12.2024 11:40
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    Комментарии (1)
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    1733908123
    Не посылайте всех в Европу,а лишь агентов -прямо в...рифму.И всё будет хорошо.Сейчас пришла пора воспитывать в духе :"В Европе нам долго ничего не светит,все блага и слава-дома"! А то каждый второй- "светлейший князь Меншиков" :"Вперёд,ребята,в крепости вино и бабы!".
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