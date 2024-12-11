Губернатор Нижегородской области отреагировал на высказывания комментаторов в адрес «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о посещаемости игр «Пари НН», а также о работе комментаторов. По средней количеству зрителей на домашних матчах РПЛ клуб занимает 7-е место.
«Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» – среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку!!
И эта позиция в рейтинге – доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам – недопустимо).
В новом году – все на наш красавец-стадион! Команде будет очень нужна поддержка! Вперед за Нижний!» – написал Никитин.
- Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил недовольство работой комментатора Романа Нагучева на домашнем матче нижегородцев с «Динамо Мх».
- По мнению Мелик-Гусейнова, комментаторы виноваты в низкой посещаемости российских стадионов.
- Нагучев в ответ заявил: «40 тысяч пустых кресел на вашем стадионе кричат, что вы плохо делаете свою. Кто дал вам право так распоряжаться клубом?»
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