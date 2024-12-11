Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Губернатор Нижегородской области отреагировал на высказывания комментаторов в адрес «Пари НН»

    Губернатор Нижегородской области отреагировал на высказывания комментаторов в адрес «Пари НН»

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о посещаемости игр «Пари НН», а также о работе комментаторов. По средней количеству зрителей на домашних матчах РПЛ клуб занимает 7-е место.

    «Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» – среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку!!

    И эта позиция в рейтинге – доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам – недопустимо).

    В новом году – все на наш красавец-стадион! Команде будет очень нужна поддержка! Вперед за Нижний!» – написал Никитин.

    • Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил недовольство работой комментатора Романа Нагучева на домашнем матче нижегородцев с «Динамо Мх».
    • По мнению Мелик-Гусейнова, комментаторы виноваты в низкой посещаемости российских стадионов.
    • Нагучев в ответ заявил: «40 тысяч пустых кресел на вашем стадионе кричат, что вы плохо делаете свою. Кто дал вам право так распоряжаться клубом?»

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    «Пари НН» дали совет, как избежать вылета 1
    Два клуба РПЛ заинтересованы в хавбеке «Спартака» 5
    Форвард «Краснодара» может перейти в «Пари НН» 1
    Источник: телеграм-канал Глеба Никитина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733908176
    Когда губернаторы работать будут? Все оказались на футболе...
    Ответить
    Александр.Т.
    1733911249
    Если в рейтинге они 7 и комментаторы говорят что мало людей ходит. То посещаемость рпл так мала до ужаса
    Ответить
    BRO_football
    1733913904
    Если вот это вот - 7-е место в РПЛ по посещаемости, то с посещаемостью в лиге всё действительно плохо.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 