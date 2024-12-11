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    • Батраков предположил, что стало причиной спада «Локомотива» в конце года

    Батраков предположил, что стало причиной спада «Локомотива» в конце года

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подвeл итоги первой части сезона для команды.

    «Первая часть чемпионата, особенно середина первого круга, вполне получилась. Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась. Но будем стараться весной как можно выше забраться в таблице.

    Не знаю, почему случился спад после ноябрьских матчей сборных. Самоотдача была запредельная. Что-то не получилось», – сказал Батраков.

    • «Локомотив» занимает в чемпионате России 5-е место с 35 очками после 18 туров.
    • Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.12.2024 10:49
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    Комментарии (2)
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    1733907947
    Классическое "караул устал"!Батракову надо не теорией заниматься,а разбирать ошибки свои и партнёров.НЕ хватило,наверное,командного мастерства.
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    zigbert
    1733924965
    Если это временный спад в игре то все поправимо.
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