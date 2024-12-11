Батраков предположил, что стало причиной спада «Локомотива» в конце года

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подвeл итоги первой части сезона для команды.

«Первая часть чемпионата, особенно середина первого круга, вполне получилась. Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась. Но будем стараться весной как можно выше забраться в таблице.

Не знаю, почему случился спад после ноябрьских матчей сборных. Самоотдача была запредельная. Что-то не получилось», – сказал Батраков.

«Локомотив» занимает в чемпионате России 5-е место с 35 очками после 18 туров.

Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.

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