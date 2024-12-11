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    Шалимов назвал причину разрушения игры «Зенита»

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что нпадающий Александр Соболев не вписывается в игру «Зенита».

    «В целом у меня четкое впечатление, что Соболев в игру «Зенита» не вписывается вообще – от слова «никак». Вот этим трансфером те, кто его делал, «Зенит» просто разрушил – я имею в виду игру.

    «Зенит», когда на поле выходят высокие, надеется на навал, команда уходит от своего футбола. И я бы обратил внимание на то, что не дают качества в таких матчах Артур (он [на матч с «Акроном»] не вышел вообще) и Педро – то есть эти двое футболистов команду не усилили, они могут выдать отдельные фрагменты сезона, но в целом разницу не дают», – сказал Шалимов.

    • «Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.12.2024 11:21
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1733908323
    Артур и Пе%дро(а то и это забанят!)не играют,а разрушил игру Соболев,выходящий в кризисные для команды минуты "спасать ГАЗПРОМ",минут на 10-20...Во дела у пед:ров!
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    andr45
    1733909031
    А вот работодатели Шалимова имеют другое мнение: ЧЕРДАНЦЕВ «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». И, в отличие от Кассьеры, настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.» ГУБЕРНИЕВ «Соболев поможет и себе, и команде. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле»
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733911071
    Семак рушит игру бестолковыми решениями, купили Гонду, выпускай его в старте, идёт игра, есть голевое чутье, Кассьеру на банку, а дельфина вместе с Клавой слить, да быстрее, и на фланги быстрых игроков выпускать, а не смещать центральных напов, но Серёга решил к тактике с Дзюбой вернуться...
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    polt
    1733912436
    Однозначно. Соболев - очень никчемный трансфер для Зенита.
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    Garrincha58
    1733913769
    Ищут виноватых горе аналитики сидящие на мягких и удобных креслах в эфире Матча изредка поглядывая на симпотных девушек-ведущих, а в голове каша. Сказал бы хоть один умный, если есть такие, рыба то гниёт всегда с головы, значит причина в тренере приходят в Зенит игроки и через какое то время деградируют и не только наши, но и легионеры
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    Ловкий Бубен
    1733924918
    Нам нужен Винисиус и Мак Алистэр
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    Ловкий Бубен
    1733924970
    Кто пишет про Соболева, лучше бы молчали , не показывайте что не понимаете ничего
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    sined1951
    1733926433
    Причем здесь Соболев не пойму? Тоже мне, нашли козла отпущения. В команде только Барриос играет на своем уровне, остальные "сдулись".
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    VPERDIV SPARTAK
    1733927060
    Потому что зенит тренирует такая же бездарность как и Шалимов, вернее семак стал таким, заелся
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