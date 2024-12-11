Шалимов назвал причину разрушения игры «Зенита»

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что нпадающий Александр Соболев не вписывается в игру «Зенита».

«В целом у меня четкое впечатление, что Соболев в игру «Зенита» не вписывается вообще – от слова «никак». Вот этим трансфером те, кто его делал, «Зенит» просто разрушил – я имею в виду игру.

«Зенит», когда на поле выходят высокие, надеется на навал, команда уходит от своего футбола. И я бы обратил внимание на то, что не дают качества в таких матчах Артур (он [на матч с «Акроном»] не вышел вообще) и Педро – то есть эти двое футболистов команду не усилили, они могут выдать отдельные фрагменты сезона, но в целом разницу не дают», – сказал Шалимов.

«Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.

Форвард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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