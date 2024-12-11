Два топ-клуба РПЛ претендуют на Хлусевича

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит» или «Динамо», сообщил журналист Иван Карпов. Петербуржцы думают как усилить проблемную зону на правом фланге и изучают вариант с трансфером 23-летнего футболиста

«Динамо» после срыва перехода Ильи Рожкова из «Рубина» тоже рассматривает кандидатуру Хлусевича.

Если ни один из клубов не договорится с «Спартаком», то может быть рассмотрен вариант с арендой игрока в Европу.

Хлусевич в этом сезоне провел 14 матчей за красно-белых.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов