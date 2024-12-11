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    Два топ-клуба РПЛ претендуют на Хлусевича

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит» или «Динамо», сообщил журналист Иван Карпов. Петербуржцы думают как усилить проблемную зону на правом фланге и изучают вариант с трансфером 23-летнего футболиста

    «Динамо» после срыва перехода Ильи Рожкова из «Рубина» тоже рассматривает кандидатуру Хлусевича.

    Если ни один из клубов не договорится с «Спартаком», то может быть рассмотрен вариант с арендой игрока в Европу.

    • Хлусевич в этом сезоне провел 14 матчей за красно-белых.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    11.12.2024 10:13
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    Комментарии (19)
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    1733901830
    Недолго в надеждах пробыл.Да и не он один.
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    ...уефан
    1733902386
    ...ещё не читая текст, почти наверняка, знал - карп со дна муть поднял...
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    Иван Петров 1986
    1733905040
    Хорошо, если пристроят куда-нибудь.
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    mahan
    1733905213
    Карпову пора лечиться... кому нужно это бревно, хоть бы из первой лиги кто забрал его.
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    Diminio
    1733910029
    Можно **** впарить за 15, опыт есть
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733911321
    А как же русский костяк в свинарне? Вся чепуха с ромбиком этого сайта скулили за легов Зенита, а как самим подвезли, уже и забыли про всё, двуличные порося..
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    alefreddy
    1733937258
    в Динамо у болотных дельфин не приживается
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