Экс-тренер Хлусевича дал совет игроку на фоне недостатка практики в «Спартаке»

Бывший тренер молодежного состава тульского «Арсенала» Владислав Терновский оценил ситуацию Даниила Хлусевича в «Спартаке».

Ранее об интересе «Зенита» к Хлусевичу сообщил журналист Иван Карпов.

23-летний защитник в этом сезоне РПЛ провел 9 игр из 18.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

«Я работал с Хлусевичем в тульском «Арсенале». Это игрок атакующего плана. Мне непонятно, почему его начали ставить защитником. Чтобы играть защитника, нужны определeнные навыки. Человеку, который всю жизнь играл в атакующей линии, тяжеловато перестроиться. Когда несколько раз из-под него забили, он немного психологически сломался. «Спартак» сейчас на ходу – много забивают и мало пропускают, а Хлусевич сидит на скамейке. В такие моменты человек начинает закрываться.

Из этого состояния можно выходить только через игры. Если к футболисту есть доверие, его ставят играть, то сразу появляется другой эмоциональный фон. Когда сидишь на скамейке, начинаешь копаться в себе. Жалко, что Даню начали ставить левым защитником. Может, это повлияло и стоит рассмотреть вариант с арендой.

Если бы у «Спартака» не было столько побед в последнее время, может, тренер использовал бы его по-другому. Но Станкович нащупал атакующую и оборонительную линии. Впереди сборы. Может, там что-то изменится. Сейчас Хлусевичу осталось только терпеть», – сказал Тернавский.

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