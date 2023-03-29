АПЛ впервые включила в Зал славы тренеров: их двое

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер вошли в Зал славы АПЛ.

Они стали первыми тренерами, которых включили в Зал славы английской лиги.

Ранее в Зал славы АПЛ вошли Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.