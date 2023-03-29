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АПЛ впервые включила в Зал славы тренеров: их двое

29 марта 2023, 12:23
2

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер вошли в Зал славы АПЛ.

Они стали первыми тренерами, которых включили в Зал славы английской лиги.

Ранее в Зал славы АПЛ вошли Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

  • Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году.
  • Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год и выиграл 38 трофеев с клубом.
  • Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год и завоевал 17 трофеев.

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Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига Венгер Арсен Фергюсон Алекс
Комментарии (2)
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Garrincha58
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интересно за какие заслуги там Венгер???? выигравший один раз АПЛ
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