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Карпин отреагировал на жесткую критику Федуна

29 марта 2023, 11:45
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в его адрес после матча с Ираном.

Функционер упрекнул тренера из-за футболистов «Ростова» в составе национальной команды.

– Вас не задели слова Леонида Федуна, который после матча с Ираном предложил опубликовать количество брака и процент выигранных единоборств у футболистов «Ростова», потому что это «жуткое зрелище»?

– Я себе запрещаю читать подобное до и после матчей. Но вы опубликуйте, почему нет?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (4)
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paracetamol
1680080567
А что, это действительно «жуткое зрелище». Да еще Сопляков...
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Garrincha58
1680084189
не понимаю что там делают Комличенко Песьяков Сильянов да и Глебов столько ошибок совершил что его точно не должно там быть
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Опорник84
1680089809
Ну тут между этими людьми давняя дружба , в ковычках. На данный момент , тренер у сборной Карпин, и по любому ему решать кто будет играть за сборную. Но такая ситуация во всем мире, только тренер решает кого вызывать в сборную. Идут товарищеские матчи, идет просмотр игроков, для эт ого и делается расширенный список. Но Федун не мог не вставить свои пять копеек , что-бы не куснуть Карпина.Но это нормально.
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