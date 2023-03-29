Карпин отреагировал на жесткую критику Федуна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в его адрес после матча с Ираном.

Функционер упрекнул тренера из-за футболистов «Ростова» в составе национальной команды.

– Вас не задели слова Леонида Федуна, который после матча с Ираном предложил опубликовать количество брака и процент выигранных единоборств у футболистов «Ростова», потому что это «жуткое зрелище»?

– Я себе запрещаю читать подобное до и после матчей. Но вы опубликуйте, почему нет?