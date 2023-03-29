Карпин отреагировал на жесткую критику Федуна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в его адрес после матча с Ираном.
Функционер упрекнул тренера из-за футболистов «Ростова» в составе национальной команды.
– Вас не задели слова Леонида Федуна, который после матча с Ираном предложил опубликовать количество брака и процент выигранных единоборств у футболистов «Ростова», потому что это «жуткое зрелище»?
– Я себе запрещаю читать подобное до и после матчей. Но вы опубликуйте, почему нет?
- Россия сыграла вничью с Ираном со счетом 1:1 в товарищеском матче.
- На поле выходили 4 футболиста «Ростова» – Максим Осипенко, Александр Сильянов, Данил Глебов и Николай Комличенко.
- Карпин тренирует «Ростов».
Источник: «Спорт-Экспресс»