«Симпатии тренера не должны распространяться на сборную»: Федун раскритиковал Карпина после матча Иран – Россия

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недоволен работой Валерия Карпина в сборной России.

Бизнесмен упрекнул тренера из-за футболистов «Ростова» в составе национальной команды.

«Я понимаю, что тренер сборной – тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств.

Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», – сказал Федун.