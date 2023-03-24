«Симпатии тренера не должны распространяться на сборную»: Федун раскритиковал Карпина после матча Иран – Россия

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недоволен работой Валерия Карпина в сборной России.
Бизнесмен упрекнул тренера из-за футболистов «Ростова» в составе национальной команды.
«Я понимаю, что тренер сборной – тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств.
Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», – сказал Федун.
- Россия сыграла вничью с Ираном со счетом 1:1 в товарищеском матче.
- На поле выходили 4 футболиста «Ростова» – Максим Осипенко, Александр Сильянов, Данил Глебов и Николай Комличенко.
Источник: «Спорт-Экспресс»