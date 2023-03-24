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    «Симпатии тренера не должны распространяться на сборную»: Федун раскритиковал Карпина после матча Иран – Россия

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недоволен работой Валерия Карпина в сборной России.

    Бизнесмен упрекнул тренера из-за футболистов «Ростова» в составе национальной команды.

    «Я понимаю, что тренер сборной – тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств.

    Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2023 00:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2352

      моэм 24 марта, 12:17

      Мне тоже Карпин кажется странным ....вместо того чтобы прислушиваться к советам столь блестящего футбольного эксперта как Федун , Зарема и им подобным , Карпин всё делает по своему....правда этим начинают страдать все . кого назначают на должность Главного , смею предположить из за ответственности .

      1
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      Рейтинг: +5572

      Дядя Серёжа 24 марта, 07:17

      Если сборную делим по клубам, то это не сборная.
      В данном случае - все страмцы

      2
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      Рейтинг: +6140

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 24 марта, 17:16

      Вся несборная

      0
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      Рейтинг: +418

      eugen-han 24 марта, 07:09

      Парадокс заключается в том, что тоже самое можно сказать и про игроков Спартака. Но Федун про это предпочитает умалчивать из-за своего предвзятого взгляда по ***** стандартам или же по своему скудоумию, которое кроме материальной выгоды ничего не видит...и не слышит.

      0
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      Рейтинг: +13861

      Алексей З > eugen-han 24 марта, 11:05

      На поле должны выходить лучшие. При всём уважении к Глебову и Комличенко, на их позиции есть сильнее ребята, даже в Спартаке.
      Глебов при оборне встаёт 5-м защитником, Пруцев и Баринов так не играют в своих клубах.
      Для Комличенко нужны российские судья , с этим в международных матчах , тоже беда.
      Мысль Федуна понятна.
      Сборная сыграла как Ростов.

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      Рейтинг: +1742

      Artemka444 24 марта, 06:59

      Спартак тоже ни о чем
      только назад пасы и давали!!!

      2
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      Рейтинг: +1269

      tushkanlz 24 марта, 05:26

      Игра не интересная - это да. А, вот, насчёт «не должны распространяться...» - чушь собачья. Он - главный, он - в ответе, он за это и получит... Только и отвечать-то и не за что. В товарищеском матче экспериментируй сколько хочешь, всё лучше, чем в своём ... варится. Только тоскливо.. « ночь, тишина, кусочек мыла...собака выла - выла, трактор - тыр-тыр-=тыр...мы за мир.))))

      2
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      Рейтинг: +629

      Теркчанин 24 марта, 05:20

      да никакой разницы нет ростовцы или москвичи,и те и те играть не умеют.

      5
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      Рейтинг: +1372

      Suvorov51 > Теркчанин 24 марта, 08:10

      Интересно, есть предложение по приглашению других игроков, так назовите их, но только не называйте смазных из питера и москвы

      0
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      Рейтинг: +1957

      evgevg13 24 марта, 05:09

      да. странная была игра у нашей сборной, более чем странная

      4
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