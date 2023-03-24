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  • «Симпатии тренера не должны распространяться на сборную»: Федун раскритиковал Карпина после матча Иран – Россия

«Симпатии тренера не должны распространяться на сборную»: Федун раскритиковал Карпина после матча Иран – Россия

24 марта 2023, 00:56
8

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недоволен работой Валерия Карпина в сборной России.

Бизнесмен упрекнул тренера из-за футболистов «Ростова» в составе национальной команды.

«Я понимаю, что тренер сборной – тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств.

Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», – сказал Федун.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Иран Ростов Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (8)
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evgevg13
1679623773
да. странная была игра у нашей сборной, более чем странная
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Теркчанин
1679624422
да никакой разницы нет ростовцы или москвичи,и те и те играть не умеют.
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tushkanlz
1679624809
Игра не интересная - это да. А, вот, насчёт «не должны распространяться...» - чушь собачья. Он - главный, он - в ответе, он за это и получит... Только и отвечать-то и не за что. В товарищеском матче экспериментируй сколько хочешь, всё лучше, чем в своём ... варится. Только тоскливо.. « ночь, тишина, кусочек мыла...собака выла - выла, трактор - тыр-тыр-=тыр...мы за мир.))))
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Artemka444
1679630357
Спартак тоже ни о чем только назад пасы и давали!!!
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eugen-han
1679630954
Парадокс заключается в том, что тоже самое можно сказать и про игроков Спартака. Но Федун про это предпочитает умалчивать из-за своего предвзятого взгляда по ***** стандартам или же по своему скудоумию, которое кроме материальной выгоды ничего не видит...и не слышит.
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Дядя Серёжа
1679631462
Если сборную делим по клубам, то это не сборная. В данном случае - все страмцы
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моэм
1679649440
Мне тоже Карпин кажется странным ....вместо того чтобы прислушиваться к советам столь блестящего футбольного эксперта как Федун , Зарема и им подобным , Карпин всё делает по своему....правда этим начинают страдать все . кого назначают на должность Главного , смею предположить из за ответственности .
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