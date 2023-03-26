Кузнецов считает стыдной игру России с Ираном

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлением от товарищеского матча Иран – Россия (1:1).
— Как смотрите на разговор о том, что у сборной нет мотивации на игры с командами из Азии?
— Мотивация всегда должна быть. Они каждую игру должны выходить и доказывать, что достойны играть в сборной. Игра с Ираном — это стыдоба. Желания нет. Не вижу его.
- Россия отстранена от официальных международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- В 18:00 Россия начнет товарищеский матч против Ирака.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
Источник: «РБ Спорт»