Кузнецов считает стыдной игру России с Ираном

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлением от товарищеского матча Иран – Россия (1:1).

— Как смотрите на разговор о том, что у сборной нет мотивации на игры с командами из Азии?

— Мотивация всегда должна быть. Они каждую игру должны выходить и доказывать, что достойны играть в сборной. Игра с Ираном — это стыдоба. Желания нет. Не вижу его.