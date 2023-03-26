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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Ирак
Россия - Ирак: обзор матча 26 марта 2023
Россия
26.03.2023, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Ирак
50'
А. Миранчук
58'
С. Пиняев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Россия - Ирак
Красная карточка
Д. Кузяев
90'
+4
Желтая карточка
Д. Глебов
90'
+2
81'
Замена
К. Набиль
️️️️
А. Хуссейн
81'
Замена
А. Ростам
️️️️
А. Аттван
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Сильянов
80'
73'
Замена
Х. Аднан
️️️️
Х. Раед
73'
Замена
А. Фархан
️️️️
А. Аль-Хамади
Замена
К. Тюкавин
️️️️
А. Соболев
72'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
С. Пиняев
72'
70'
Травма
Х. Раед
66'
Замена
Х. Аммар
️️️️
И. Байеш
66'
Замена
Л. Аль-Ани
️️️️
А. Аднан
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Д. Фомин
66'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
М. Осипенко
66'
ГОЛ! 2:0!
С. Пиняев
Пас отдал
М. Осипенко
58'
56'
Желтая карточка
А. Хуссейн
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
50'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Пруцев
46'
45'
Желтая карточка
И. Байеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Александр Сильянов
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
13
Даниил Денисов
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
27
Иван Обляков
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Мустафа Надим
ЦЗ
5
Али Фаез
ЦЗ
3
Хасан Раед
ПЗ
14
Амжад Аттван
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
20
Осама Рашид
ЦП
8
Ибрагим Байеш
АП
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Россия
25
Илья Помазун
ВР
1
Матвей Сафонов
ВР
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
30
Антон Зиньковский
ЛВ
14
Ильзат Ахметов
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
8
Арсен Захарян
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
25
Хамза Аднан
ЦЗ
17
Хуссейн Аммар
ПЗ
7
Хуссейн Али
ЛВ
13
Ахмед Фархан
ЛВ
23
Карар Набиль
ОП
23
Александер Аораха
ОП
19
Мохаммед Али Аббуд
ОП
21
Луаи Аль-Ани
АП
21
Асо Ростам
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
24
Сильянов
97
Литвинов
5
Осипенко
13
Денисов
10
Глебов
74
Фомин
25
Пруцев
11
Пиняев
27
Обляков
7
Соболев
4-3-1-2
12
Хассан
3
Раед
4
Надим
5
Фаез
6
Аднан
14
Аттван
14
Икбал
20
Рашид
8
Байеш
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
24
Сильянов
4
Караваев
4
Караваев
24
Сильянов
5
Осипенко
26
Хлусевич
26
Хлусевич
5
Осипенко
74
Фомин
23
Кузяев
23
Кузяев
74
Фомин
25
Пруцев
21
Миранчук
21
Миранчук
25
Пруцев
11
Пиняев
30
Зиньковский
30
Зиньковский
11
Пиняев
7
Соболев
18
Тюкавин
18
Тюкавин
7
Соболев
18
Хуссейн
23
Набиль
23
Набиль
18
Хуссейн
3
Раед
25
Аднан
25
Аднан
3
Раед
8
Байеш
17
Аммар
17
Аммар
8
Байеш
6
Аднан
21
Аль-Ани
21
Аль-Ани
6
Аднан
9
Аль-Хамади
13
Фархан
13
Фархан
9
Аль-Хамади
14
Аттван
21
Ростам
21
Ростам
14
Аттван
Остались в запасе
Россия
Ирак
25
Илья Помазун
ВР
1
Матвей Сафонов
ВР
14
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
23
Александер Аораха
ОП
19
Мохаммед Али Аббуд
ОП
7
Хуссейн Али
ЛВ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
25
Илья Помазун
ВР
1
Матвей Сафонов
ВР
14
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
23
Александер Аораха
ОП
19
Мохаммед Али Аббуд
ОП
7
Хуссейн Али
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Россия - Ирак
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Ахрол Рискуллаев
Помощники судьи:
Алишер Усманов
Санжар Шаюсупов (оба - Узбекистан)
Резервный судья:
Артем Любимов (Россия)
Стадион:
Газпром Арена
Посещаемость:
23818 из 67800 зрителей (35%)
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