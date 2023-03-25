Уткин: «Комличенко в матче с Ираном был не острием, а тупием атаки»

Видеоблогер Василий Уткин проанализировал игру форварда сборной России Николая Комличенко в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«Комличенко в Иране был старателен как всегда, он играл на острие атаки, но представлял собой тупие, потому что на него не было ни одной нормальной передачи. Может быть, половина передачи от Антона Зиньковского в первом тайме», – сказал Уткин.