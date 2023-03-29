Пруцев рассказал, с какой бытовой проблемой столкнулся в Иране

Полузащитник «Спартака» и сборной России Данил Пруцев рассказал о проблеме, с которой столкнулся во время поездки в Иран со сборной России.

«С интернетом в Иране действительно были проблемы, с трудом общался с близкими.

Но это точно не проблема. Лично я был сконцентрирован на футболе и на подготовке к матчам. Этот вызов в сборную для меня первый — все мысли только о футболе. Было не до интернета», — сказал Пруцев.