«Позорище и стыдоба, пустое место»: Уткин прошелся по игроку сборной России за матч с Ираном

Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал футболиста сборной России Арсена Захаряна за товарищеский матч с Ираном (1:1).

«Главное разочарование после матча России – Арсен Захарян. Он в этом сезоне играет более-менее кошмарно. То, что он показал в Иране, – это позорище и стыдоба. Когда на поле был Захарян, у сборной России не было правого фланга атаки вообще. Никакого сравнения с Антоном Зиньковским быть не может.

Зачем Захарян вышел на поле? Он не сделал вообще ничего. Ему должно быть стыдно изнутри. Он был пустым местом. Можете обижаться на меня, Арсен. Я сказал, что думаю», – подытожил Уткин.