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  • «Позорище и стыдоба, пустое место»: Уткин прошелся по игроку сборной России за матч с Ираном

«Позорище и стыдоба, пустое место»: Уткин прошелся по игроку сборной России за матч с Ираном

25 марта 2023, 17:19
18

Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал футболиста сборной России Арсена Захаряна за товарищеский матч с Ираном (1:1).

«Главное разочарование после матча России – Арсен Захарян. Он в этом сезоне играет более-менее кошмарно. То, что он показал в Иране, – это позорище и стыдоба. Когда на поле был Захарян, у сборной России не было правого фланга атаки вообще. Никакого сравнения с Антоном Зиньковским быть не может.

Зачем Захарян вышел на поле? Он не сделал вообще ничего. Ему должно быть стыдно изнутри. Он был пустым местом. Можете обижаться на меня, Арсен. Я сказал, что думаю», – подытожил Уткин.

  • В прошлом году купить Захаряна хотел «Челси».
  • Зимой игрок отказался от трансфера в «Галатасарай».
  • Завтра, 26 марта, Россия примет Ирак.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия Иран Динамо Захарян Арсен Уткин Василий
Комментарии (18)
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Napaleon Banapart
1679754909
Зачем вообще брать во внимание эту игру. Сыграл как сказали.
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zarsm
1679755115
Захарян до переговоров с Челси и после - два разных футболиста
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NewLife
1679756828
Потомушта Валэра "великий" селекционер)
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Great Tartaria
1679757934
Джикия, Захарян.... сборная Армении-2 создается?
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neim
1679758997
Вася, ты б.л.я.д.ь. дебил конченый... Как Захарян может играть на правом фланге атаки, если он по жизни левый полузащитник ? Скажи спасибо "великому" тренеру сборной Карпину, который тасует игроков как кегли и бросает их куда не поподя. А позорище и стыдоба, это когда комментатор засыпает во время матча, падает со стула, а его потом увольяют за несоответствие.
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Play
1679761837
Экономит силы на Челси
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SPACE TRUCKIN
1679765095
какой Галатасарай,тем более Челси...абсолютно раздутый ноль...Тюкавин,которого не зовут никуда,гораздо более полезный игрок в Динамо...
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GreyDM
1679897555
если-бы его (Заху) в центр обороны запихнули бы, то он ещё хуже-бы сыграл! Экспериментаторы жуевы...
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Figo777
1679913919
Согласен! Столько ждал от него, а в итоге забыл, что он вообще играл )))
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Lilipyt
1680116615
У него спад даже в клубе, чего еще ждать. Не удивительно ведь не каждому дается шанс поиграть за Челси но прое**ть момент из-за того что тупо не могли перевести деньги из-за санкций. Пройдет время наладится. Чек гнобить из-за товарняка ни че на кону не стояло. Сыграл и сыграл
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