Слуцкий рассказал, в каких клубах не будет работать

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о критериях выбора нового клуба.

«Вопрос не в том, интересно или нет. Вопрос очень глобальный и комплексный. Точно не собираюсь работать в проекте, который неинтересный и недлинный, без перспективы. Это вопрос диалога.

Считаю, что Конте ушeл из «Тоттенхэма» сам, он спровоцировал это», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».