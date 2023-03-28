Слуцкий рассказал, в каких клубах не будет работать

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о критериях выбора нового клуба.
«Вопрос не в том, интересно или нет. Вопрос очень глобальный и комплексный. Точно не собираюсь работать в проекте, который неинтересный и недлинный, без перспективы. Это вопрос диалога.
Считаю, что Конте ушeл из «Тоттенхэма» сам, он спровоцировал это», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Казанцы в прошлом году под руководством тренера вылетели из РПЛ.
- Слуцкий брал РПЛ и Кубок России с ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»