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Слуцкий назвал главную проблему сборной России

28 марта 2023, 10:54
6

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему сборной России было тяжело играть с Ираном.

«Нельзя сравнивать сборные Ирана и Ирака, первый и второй матч. По уровню команд нельзя сравнивать. Мы играем внутри нашего чемпионата, с какой скоростью вы будете бежать, если у вас соревновательный момент?

Уровень чемпионата предопределяет уровень ведения единоборств, скорости. У меня было очень чeткое впечатление, особенно по матчу с Ираном, что по дистанции как будто мы сдувались. Я говорю и про ведение единоборств, контроль зоны подбора, реакции на моменты.

Это глобальная проблема, которая на данный момент не зависит ни от игроков, ни от тренеров. Она зависит от уровня сопротивления, с которым наши футболисты сталкиваются еженедельно на футбольном поле.

Помню матчи ЦСКА в Лиге чемпионов, первый был всегда катастрофой. Тебе нужно переключить тумблер на «Манчестер Сити», «Баварию» или «Рому», это всегда было сложно. Вторая или третья игра в турнире была всегда легче, аналогично и здесь.

Без хороших официальных матчей и еврокубков мы становимся хуже. Это объективная реальность. Против сборной Ирана, игравшей на ЧМ-2022, нам тяжело и трудно», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

  • Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) на выезде.
  • В домашнем матче с Ираком России победила со счетом 2:0.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Иран Ирак Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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raritet
1679990449
Тут Леонид прав на 100%.
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aldo conte
1679992568
Кто бы сомневался, что без нормальных официальных матчей наш футбол сдувается, хиреет и катится вниз. Все эти товарищеские матчи с третьеразрядными командами ни Богу свечка, ни черту кочерга, пустая трата времени. К тому моменту, когда мы вернемся в официальный международный футбол, в сборной будут другие футболисты. Зачем сейчас играть сборной? Что это даёт? Сейчас, чтобы не оторваться от ведущих футбольных стран, нужно всячески стремится продвижению наших футболистов в зарубежные клубы. А что сделали с Захаряном? То-то и оно. Сгубили парня.
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Дядя Серёжа
1679992655
Пускай Месси играл бы в чемпионате Аргентины и в товарищеских играх с командами Азии...
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DOCTOR PENALTY
1679999463
Очевидное - невероятное. Лёня гений! ))) ""
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Fialet
1680027863
Вторая и третья игры в еврокубках легче потому, что к тому времени всё просрано, и терять уже нечего.
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