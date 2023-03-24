«Слуцкий – диктатор»: Яровинский – о методах работы тренера

Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский высказался о бывшем тренере казанского клуба Леониде Слуцком.
— Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора?
— На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу. Не забывайте, это хорошо монетизируется!
— В самом деле?
— Разумеется. В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то аниматором, веселит народ... Между прочим, комедийные роли самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора?
— Догадываемся.
— Большинство людей в такой момент теряются. А Слуцкий в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор!
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Казанцы в прошлом году под руководством тренера вылетели из РПЛ.
- Слуцкий брал РПЛ и Кубок России с ЦСКА.