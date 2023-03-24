«Слуцкий – диктатор»: Яровинский – о методах работы тренера

Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский высказался о бывшем тренере казанского клуба Леониде Слуцком.

— Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора?

— На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу. Не забывайте, это хорошо монетизируется!

— В самом деле?

— Разумеется. В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то аниматором, веселит народ... Между прочим, комедийные роли самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора?

— Догадываемся.

— Большинство людей в такой момент теряются. А Слуцкий в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор!