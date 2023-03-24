Нагельсман может получить работу в АПЛ после ухода из «Баварии»: им интересуются в Лондоне

«Тоттенхэм» хочет назначить Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера клуба.
По информации Evening Standard, лондонцы заинтересованы в 35-летнем немце, поскольку его репутация почти не пострадает из-за увольнения из «Баварии».
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» готовит отставку главного тренера Антонио Конте из-за его скандальной пресс-конференции.
- Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) упрекнул клуб и игроков в отсутствии амбиций.
- Конте принял «Тоттенхэм» осенью 2021 года.
- В АПЛ лондонцы идут 4-ми.
Источник: Evening Standard