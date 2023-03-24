Нагельсман может получить работу в АПЛ после ухода из «Баварии»: им интересуются в Лондоне

«Тоттенхэм» хочет назначить Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера клуба.

По информации Evening Standard, лондонцы заинтересованы в 35-летнем немце, поскольку его репутация почти не пострадает из-за увольнения из «Баварии».

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» готовит отставку главного тренера Антонио Конте из-за его скандальной пресс-конференции.