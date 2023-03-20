Игроки «Тоттенхэма» требуют немедленно уволить Конте из-за его скандального интервью

Недавняя пресс-конференция главного тренера «Челси» Антонио Конте вызвала большой резонанс в раздевалке лондонского клуба.

Накануне Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) упрекнул клуб и игроков в отсутствии амбиций.

Конте принял «Тоттенхэм» осенью 2021 года.

В АПЛ лондонцы идут 4-ми.

По информации The Guardian, некоторые футболисты «Тоттенхэма» требуют немедленно уволить Конте.

Игроки лондонского клуба уверены, что Конте покинет «Тоттенхэм» по окончании сезона, однако несколько футболистов уже сейчас не хотят играть за команду под его руководством.