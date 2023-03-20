Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игроки «Тоттенхэма» требуют немедленно уволить Конте из-за его скандального интервью

    Недавняя пресс-конференция главного тренера «Челси» Антонио Конте вызвала большой резонанс в раздевалке лондонского клуба.

    • Накануне Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) упрекнул клуб и игроков в отсутствии амбиций.
    • Конте принял «Тоттенхэм» осенью 2021 года.
    • В АПЛ лондонцы идут 4-ми.

    По информации The Guardian, некоторые футболисты «Тоттенхэма» требуют немедленно уволить Конте.

    Игроки лондонского клуба уверены, что Конте покинет «Тоттенхэм» по окончании сезона, однако несколько футболистов уже сейчас не хотят играть за команду под его руководством.

    Новости по теме
    Конте определился со своим будущим в «Тоттенхэме» после скандальной пресс-конференции
    Каррагер призвал уволить Конте из «Тоттенхэма» после скандальной пресс-конференции 5
    Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца 3
    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2023 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1450

      GreyDM 3 часа назад

      Правда глаза колет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4101

      raritet 6 часов назад

      И эти козлы, получая деньги за работу, но не выполняя ее должным образом, еще вякают на тренера. На месте Конте любой другой уважающий себя тренер точно также разнес бы всю эту шарашку. И у нас это сколько случается : показали себя,заключили контракт, и считают что теперь можно отдыхать. Полностью на стороне тренера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1246

      mama1991 8 часов назад

      Не понятно что титулованый Конте делает в этой шараге? Вечно 8х или 9х в чемпионате....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14346

      Skull_Boy 8 часов назад

      Так он как раз и прав на все 100% и введя в счете 1-3 просто стоять и смотреть играя против аутсайдера, где за 20 минут до конца матча ни одного момента

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11