Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не выдержал эмоционального напряжения после матча 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:3). Его команда вела 3:1, но умудрилась сыграть вничью. В компенсированное время второго тайма у хозяев пенальти реализовал Джеймс Уорд-Проус.

Особую боль Конте могло доставить то, что «Саутгемптон» – последняя команда в таблице, а руководит ею бывший тренер «Шинника» Рубен Селлес. Правда, до спасительной строчки команде всего два очка.

На послематчевых выступлениях Конте не стеснялся в эмоциях и выражениях. Вот что он выдал во флеш-интервью официальному вещателю.

«В «Тоттенхэме» не играют ради чего-то важного. Футболисты не хотят биться под давлением. Уже 20 лет в клубе есть один и тот же владелец, и они никогда ничего не выигрывали. Здесь всегда одно и то же. Я больше не могу об этом молчать. Я вижу только 11 эгоистов на поле, которые не хотят играть друг за друга. Это не команда», – сказал итальянец.

Фото: Global Look Press.

Он продолжил на пресс-конференции.

«Первый раз в моей карьере я вижу такую ситуацию. До сих пор я мог исправлять эту психологическую ситуацию, но по сравнению с прошлым сезоном стало хуже. Почему? Я не знаю. Потому что они здесь так привыкли – не играть за что-то значимое», – добавил Конте.

Послушать полностью можно здесь. Даже если вы так себе владеете английским, эмоции обескураженного тренера вас не оставят равнодушными.

Контракт тренера истекает летом, но после таких перфомансов не факт, что он продержится до мая. Слухи уже отправляют Антонио обратно на родину.