⚡️ «Бавария» уволила Нагельсмана (Bild)

Вот уж не ожидал увидеть такое, дааа Бавария творит что то не понятное, ведь впереди тяжелейшие матчи, да и как говорят коней на переправе не меняют, вот это шаг, удивили
«Бавария» решила сменить главного тренера.
Клуб уволил Юлиана Нагельсмана из-за последних результатов команды.
Вероятно, новым тренером мюнхенской команды станет Томас Тухель.
- «Бавария» упустила лидерство в Бундеслиге, проиграв на выходных «Байеру» (1:2).
- «Боруссия» Д вышла на 1-е место, отыграв 9-очковое отставание после паузы на ЧМ-2022.
- Нагельсман возглавлял команду с 2021 года.