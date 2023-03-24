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    ⚡️ «Бавария» уволила Нагельсмана (Bild)

    «Бавария» решила сменить главного тренера.

    Клуб уволил Юлиана Нагельсмана из-за последних результатов команды.

    Вероятно, новым тренером мюнхенской команды станет Томас Тухель.

    • «Бавария» упустила лидерство в Бундеслиге, проиграв на выходных «Байеру» (1:2).
    • «Боруссия» Д вышла на 1-е место, отыграв 9-очковое отставание после паузы на ЧМ-2022.
    • Нагельсман возглавлял команду с 2021 года.

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    Источник: Bild

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1335

      Suvorov51 5 часов назад

      Вот уж не ожидал увидеть такое, дааа Бавария творит что то не понятное, ведь впереди тяжелейшие матчи, да и как говорят коней на переправе не меняют, вот это шаг, удивили

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      Рейтинг: +2766

      BlackMurder 5 часов назад

      Это прям идиотизм , тухель хороший тренер , но перед играми в лч увольнять тренера , это глупость, вопросов нет если б уже отскочили в лч , то можно подумать, но так - это подло

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      Рейтинг: +14351

      Skull_Boy > BlackMurder 5 часов назад

      А тебе нравилось его понтанутое поведение и что он делал, где игроки атаки бегают в защите, а в нападении второсортный мудак учитывая, что у тебя есть Коман, Сане, Мусиалла и тот же Мюллер и да с его же подачи Роберта выставили на трансфер

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      Рейтинг: +1729

      Artemka444 5 часов назад

      Олухи!!!

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      Рейтинг: +7212

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Вероятно и Сити проиграют в ЛЧ.

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      Рейтинг: +893

      talgatnurzhanov2006 6 часов назад

      Пример с Челси берут, дебилы(((

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      Рейтинг: +129

      SunnyDay 6 часов назад

      Газа сланцевого нанюхалась Фрау по ходу)

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      Рейтинг: +12426

      DeStar 12 часов назад

      бредовое решение какое-то

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 12 часов назад

      К сожалению Бавария может себе такое позволить

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      Рейтинг: +4477

      Snek 12 часов назад

      Крыша поехала у них что ли там? С их составом, он вытягивает из команды тот максимум, что ещё далеко не каждый тренер вытянет. А этот тренер молодой и у него лучшие годы ещё, явно, впереди.

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      Рейтинг: +1098

      SpartakMoskwa 12 часов назад

      Я в а*ху*х
      Обыграть Барсу и пройти дальше в плей оф это херня, а сравнятся с боруссией очками это причина увольнение пздц куда катится футбол

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      Рейтинг: +12426

      DeStar > SpartakMoskwa 12 часов назад

      барсу?) барса по тиху забывает что такое плей офф лч)

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      Рейтинг: +4455

      Oldtrafford83 > DeStar 5 часов назад

      И ЛЕ))

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