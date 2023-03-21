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    «Кто-то держится за это место, что ли?»: Карпин – о работе в сборной России

    Валерий Карпин ответил, готов ли он к возможному увольнению из сборной России.

    «Если сборная не выиграет ещe несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога.

    Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?

    Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет – не так важно.

    Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак – будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.

    Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», – сказал Карпин.

    • Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (в Тегеране) и Ираком (в Санкт-Петербурге).
    • Сборная более года отстранена от международных турниров.
    • Карпин возглавляет команду с июля 2021 года.

    Как дела у сборной перед матчами с Ираном и Ираком: Миранчук и Головин не сыграют, Карпин показывает мемы про себя

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12455

      Вомбат 1 час назад

      Конечно, кто-то держится. И мы даже знаем кто и почему. Зарплату в сборной платят, а задач перед командой никаких не стоит, ибо одни товарняки. Это же почти халява. Отсюда и загадочные личности в тренерском штабе

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      Рейтинг: +13756

      Алексей З > Вомбат 39 минут назад

      Ну тренер не сам себя назначает.

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