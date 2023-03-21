«Кто-то держится за это место, что ли?»: Карпин – о работе в сборной России

Валерий Карпин ответил, готов ли он к возможному увольнению из сборной России.

«Если сборная не выиграет ещe несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога.

Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?

Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет – не так важно.

Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак – будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.

Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», – сказал Карпин.

Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (в Тегеране) и Ираком (в Санкт-Петербурге).

Сборная более года отстранена от международных турниров.

Карпин возглавляет команду с июля 2021 года.

Как дела у сборной перед матчами с Ираном и Ираком: Миранчук и Головин не сыграют, Карпин показывает мемы про себя