«Кто-то держится за это место, что ли?»: Карпин – о работе в сборной России

Конечно, кто-то держится. И мы даже знаем кто и почему. Зарплату в сборной платят, а задач перед командой никаких не стоит, ибо одни товарняки. Это же почти халява. Отсюда и загадочные личности в тренерском штабе
Валерий Карпин ответил, готов ли он к возможному увольнению из сборной России.
«Если сборная не выиграет ещe несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога.
Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?
Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет – не так важно.
Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак – будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.
Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», – сказал Карпин.
- Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (в Тегеране) и Ираком (в Санкт-Петербурге).
- Сборная более года отстранена от международных турниров.
- Карпин возглавляет команду с июля 2021 года.
Как дела у сборной перед матчами с Ираном и Ираком: Миранчук и Головин не сыграют, Карпин показывает мемы про себя