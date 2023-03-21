Как дела у сборной перед матчами с Ираном и Ираком: Миранчук и Головин не сыграют, Карпин показывает мемы про себя

До первого товарищеского матча сборной России, против Ирана, осталось два дня. Сборная продолжает подготовку к матчу, но внутри команды произошло много интересного.

Сборная потеряла нескольких игроков: не приедут все легионеры и еще пара футболистов

Вот список футболистов, которые не участвовали в сборах команды по разным причинам:

• Георгий Джикия. Получил травму в матче с «Оренбургом» и выбыл на три недели.

• Александр Головин. Проблема с приводящей мышцей бедра. Сборная согласовала пропуск Головина с «Монако».

• Алексей Миранчук. Отсутствует с середины марта – и даже пропустил матч «Торино» и «Наполи». Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти сказал, что на восстановление Миранчука уйдет 10 дней.

• Артем Макарчук. Вот заявление на сайте РФС: «В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» принято решение отпустить игрока в расположение клуба».

Была информация, что матч с Ираном из-за коронавируса пропустит Матвей Сафонов. Но сборная в телеграм-канале показала фото тренирующегося Сафонова:

Сам Сафонов о самочувствии сказал (интервью от 20 марта): «Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по телеграм-каналам. Как видите, я здесь и со мной все в порядке. Где‑то на 90% [чувствует себя]. Еще один‑два дня и я буду полностью готов».

Как атмосфера внутри команды? Кажется, хорошая: Карпин учит правильно качаться и показывает мемы

О жизни сборной России отлично рассказывает ее телеграм-канал. И вот такие посты там появляются.

Валерий Карпин учит Сергея Пиняева правильно работать на тренажере.

Или вот показывает Дмитрию Баринову мем про себя:

Тут он троллит Соболева:

Но были и серьезные моменты. Например, Карпин рассказал о нападающих сборной и объяснил, почему не вызвал Чалова:

«Соболев не забил ни одного гола после возобновления сезона? Но отдал одну голевую передачу, а также забил ещe два «крота». По статистике, он не забил ни одного, но я же смотрю и вижу, что это чистые голы. То есть, если бы судьи засчитали, у него было бы два гола и одна передача в двух играх. У Чалова три гола, один с пенальти. Для меня это не статистика, эти три гола для меня как два. И один мяч он забил в Кубке в пустые ворота: вратарь кое-как отбил, и Чалов головой тыркнул и забил. Помимо статистики, есть много других вещей. Как он впишется в то, во что мы хотим играть. Он уже был у нас, я с ним знаком. Для двух игр достаточно трeх нападающих взять. Если что-то случится, то мы можем дозаявить. Я думаю, что клубы пойдут нам навстречу. Касательно Тюкавина. Мы вызывали его больше года назад, потом он за молодeжку играл, им там нужно было выигрывать. Поэтому он ездил за них выступать. У нас Тюкавина больше года не было, я давно с ним не виделся и давно с ним не общался. В чeм проблема?».

Самая популярная история – как допинг-офицеры разбудили нескольких игроков сборной в пять утра. Об этом Александр Соболев рассказывал:

«Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает. Было [желание ответить, что хочется спать]. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие».

Фото: телеграм-канал сборной России