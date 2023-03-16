Неожиданный поступок Усмана Дембеле: вместо просмотра ЛЧ он поехал на матч Чемпионшипа

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле в среду посетил матч «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе.

25-летний футболист приехал на игру по приглашению французского бизнесмена и владельца «Сандерленда» Кирилла Луи-Дрейфуса. Они вместе наблюдали за игрой с трибун.

Дембеле и Луи-Дрейфус дружат, они познакомились некоторое время назад через защитника «Ман Сити» Бенжамина Менди.

Французский вингер «Барселоны» предпочел матч Чемпионшипа просмотру Лиги чемпионов. В это время играли «Реал» и «Ливерпуль».