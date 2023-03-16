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    Неожиданный поступок Усмана Дембеле: вместо просмотра ЛЧ он поехал на матч Чемпионшипа

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле в среду посетил матч «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе.

    25-летний футболист приехал на игру по приглашению французского бизнесмена и владельца «Сандерленда» Кирилла Луи-Дрейфуса. Они вместе наблюдали за игрой с трибун.

    Дембеле и Луи-Дрейфус дружат, они познакомились некоторое время назад через защитника «Ман Сити» Бенжамина Менди.

    Французский вингер «Барселоны» предпочел матч Чемпионшипа просмотру Лиги чемпионов. В это время играли «Реал» и «Ливерпуль».

    • «Сандерленд» проиграл «Шеффилду» со счетом 1:2.
    • Команда идет на 12-м месте в Чемпионшипе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3132

      fakeid 14 часов назад

      фамилия этого бизнесмена подозрительно знакомая. была одна тётка из питера, переехала во францию, вышла замуж за владельца марселя, тот умер, в итоге владельцем стала она. а фамилия её по мужу как раз луи-дрейфус. а это кто, интересно, сын её что ли?

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