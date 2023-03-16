фамилия этого бизнесмена подозрительно знакомая. была одна тётка из питера, переехала во францию, вышла замуж за владельца марселя, тот умер, в итоге владельцем стала она. а фамилия её по мужу как раз луи-дрейфус. а это кто, интересно, сын её что ли?
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле в среду посетил матч «Сандерленд» – «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе.
25-летний футболист приехал на игру по приглашению французского бизнесмена и владельца «Сандерленда» Кирилла Луи-Дрейфуса. Они вместе наблюдали за игрой с трибун.
Дембеле и Луи-Дрейфус дружат, они познакомились некоторое время назад через защитника «Ман Сити» Бенжамина Менди.
Французский вингер «Барселоны» предпочел матч Чемпионшипа просмотру Лиги чемпионов. В это время играли «Реал» и «Ливерпуль».
- «Сандерленд» проиграл «Шеффилду» со счетом 1:2.
- Команда идет на 12-м месте в Чемпионшипе.