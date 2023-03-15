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    Какой вы футболист?

    Хаджи: «В Италии ни один топ-клуб не идeт ни в какое сравнение со «Спартаком»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что Гильермо Абаскаль может возглавить любой команду Серии А.

    «Я с недоверием отнeсся к назначению Абаскаля в «Спартак», но затем понял, что Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол — почему бы [Абаскалю] и не перейти в Серию А?

    В мире идeт какой-то регресс в футбольных командах, поэтому Абаскаль вполне может сменить чемпионат. В Италии тоже сидят не самые глупые люди — они отслеживают всех тренеров.

    В Италии ни одна серьeзная команда — «Ювентус», «Интер», «Милан» — не идeт ни в какое сравнение со «Спартаком». Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб, даже входящий в пятeрку, потому что их всех лихорадит. Только «Наполи» сейчас — безоговорочный лидер, намного опережает все команды.

    Будет жалко, если Абаскаль уйдeт, потому что «Спартак» столько мучился в поисках тренера. Ребята им прониклись, поверили, а болельщики полюбили.

    Я жду, что он доработает до конца сезона. Если Абаскаль — умный мужик, то не перейдeт за четыре-пять игр до конца сезона, так как новой команде уже нельзя будет помочь. Нужно пройти с ней путь тренировочных сборов, а ещe найти игроков под свои желания. Я рад за него, но будет жалко, если он уйдeт», — сказал Хаджи.

    • Абаскаль пришел в «Спартак» летом.
    • Клуб идет на втором месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 14:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2276

      alefreddy 14 часов назад

      чего рассуждать раньше времени.Теперь все перекрасились а то кого взяли он никто и зовут никак

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      Рейтинг: +3082

      fakeid 20 часов назад

      у спартака за 23 года этого века 23 тренера. окей, отбросим 4х исполняющих обязанности, но всё равно выходит в среднем чуть больше года на одного. делаем ставки, когда абаскаль навострит лыжи. ставлю на то, что сразу после суперкубка в июле. зенит чемпион + зенит возьмёт кубок. и за суперкубок придётся играть с хряками, скорее всего. надерём их там, и абаскаль, как гончаренко, сбежит в другую страну.

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      Рейтинг: +1009

      г.Онега > fakeid 19 часов назад

      да погоди ты еще не известно выйдут ли Спартак и Зенит в финал кубка

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      Рейтинг: +8103

      nik55 > fakeid 16 часов назад

      бо-жей сможет тренировать даже дворник

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      Рейтинг: +3082

      fakeid > nik55 16 часов назад

      так вас дворники и тренировали, начиная с романцева

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      Рейтинг: +8103

      nik55 > fakeid 14 часов назад

      помойка на выход

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      Рейтинг: +13657

      Алексей З > fakeid 14 часов назад

      Не тяжело от кубка ?
      Если Италия или Испания позовут, конечно уйдёт, надо расти.
      Прогресс нужен везде и каждому.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 20 часов назад

      ЗАГОЛОВОК ПУШКА!!! ХОТЬ МАЛО МАЛЬСКИ ДУМАЙТЕ!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Axe111 11 часов назад

      Что с заголовком?

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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 21 час назад

      Рано или поздно уйдет. Лишь бы по человечески с обеих сторон.

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      Рейтинг: +13657

      Алексей З 21 час назад

      Рановато об уходе заговарили.

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      Рейтинг: +1139

      ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Это кто же заказал пропиарить физрука? Да его потолок это хряки и то до лета. Летом по многолетней привычке попрут его из Спартака ссаными тряпками. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1009

      г.Онега > ПалкоВводецъ (returned) 19 часов назад

      если не ошибаюсь последние два тренера сами ушли ,а до того да выгоняли

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