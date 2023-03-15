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  • Хаджи: «В Италии ни один топ-клуб не идeт ни в какое сравнение со «Спартаком»

Хаджи: «В Италии ни один топ-клуб не идeт ни в какое сравнение со «Спартаком»

15 марта 2023, 14:48
4

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что Гильермо Абаскаль может возглавить любой команду Серии А.

«Я с недоверием отнeсся к назначению Абаскаля в «Спартак», но затем понял, что Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол — почему бы [Абаскалю] и не перейти в Серию А?

В мире идeт какой-то регресс в футбольных командах, поэтому Абаскаль вполне может сменить чемпионат. В Италии тоже сидят не самые глупые люди — они отслеживают всех тренеров.

В Италии ни одна серьeзная команда — «Ювентус», «Интер», «Милан» — не идeт ни в какое сравнение со «Спартаком». Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб, даже входящий в пятeрку, потому что их всех лихорадит. Только «Наполи» сейчас — безоговорочный лидер, намного опережает все команды.

Будет жалко, если Абаскаль уйдeт, потому что «Спартак» столько мучился в поисках тренера. Ребята им прониклись, поверили, а болельщики полюбили.

Я жду, что он доработает до конца сезона. Если Абаскаль — умный мужик, то не перейдeт за четыре-пять игр до конца сезона, так как новой команде уже нельзя будет помочь. Нужно пройти с ней путь тренировочных сборов, а ещe найти игроков под свои желания. Я рад за него, но будет жалко, если он уйдeт», — сказал Хаджи.

  • Абаскаль пришел в «Спартак» летом.
  • Клуб идет на втором месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Napaleon Banapart
1678883627
Рано или поздно уйдет. Лишь бы по человечески с обеих сторон.
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Axe111
1678886113
ЗАГОЛОВОК ПУШКА!!! ХОТЬ МАЛО МАЛЬСКИ ДУМАЙТЕ!!!!!!!!!
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alefreddy
1678909057
чего рассуждать раньше времени.Теперь все перекрасились а то кого взяли он никто и зовут никак
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