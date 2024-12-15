Павлюченко сравнил «Спартак» Станковича со сборной России на Евро-2008

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил работу Деяна Станковича в московском клубе.

Сербский специалист возглавил команду летом 2024 года. При нем «Спартак» занимает третье место в РПЛ.

«Когда в команде есть хорошее взаимопонимание между тренерским штабом и футболистами, хорошие отношения, есть и результат. У нас так было в 2008 году с Гусом Хиддинком. На чемпионате Европы сборная России была тeмной лошадкой, но у нас были отличные отношения в команде, уважение. Это и сыграло роль. Думаю, в «Спартаке» сейчас происходит то же самое.

Видно, что даже те, кто не играет, переживают за результат, все радуются забитым мячам. Это самое главное. Станкович нашeл подход к футболистом, в «Спартаке» видна команда. Поэтому есть результат», – сказал Павлюченко.

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