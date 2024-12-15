Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Павлюченко сравнил «Спартак» Станковича со сборной России на Евро-2008

    Павлюченко сравнил «Спартак» Станковича со сборной России на Евро-2008

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил работу Деяна Станковича в московском клубе.

    Сербский специалист возглавил команду летом 2024 года. При нем «Спартак» занимает третье место в РПЛ.

    «Когда в команде есть хорошее взаимопонимание между тренерским штабом и футболистами, хорошие отношения, есть и результат. У нас так было в 2008 году с Гусом Хиддинком. На чемпионате Европы сборная России была тeмной лошадкой, но у нас были отличные отношения в команде, уважение. Это и сыграло роль. Думаю, в «Спартаке» сейчас происходит то же самое.

    Видно, что даже те, кто не играет, переживают за результат, все радуются забитым мячам. Это самое главное. Станкович нашeл подход к футболистом, в «Спартаке» видна команда. Поэтому есть результат», – сказал Павлюченко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Адвокат предложил Промесу способ вернуться в Россию 4
    Алланазаров вступился за Селихова на фоне жесткой критики за видео с Соболевым 5
    Виллиан Жозе не хочет покидать «Спартак» 14
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2024 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 