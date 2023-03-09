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    Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ

    РФС назначил арбитров, которые обслужат игры 19-го тура чемпионата России.

    10 марта (пятница)

    «Сочи»«Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.

    11 марта (суббота)

    «Торпедо»«Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Спартак»«Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Николай Левников.

    «Ахмат»«Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

    «Краснодар»«Динамо»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

    12 марта (воскресенье)

    «Зенит»«Химки»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Денис Березнов, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Роман Усачeв; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Ростов»«Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Эдуард Малый.

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    Источник: сайт РФС

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    09.03.2023 10:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 07:25

      А почему на СпартаГ не Мешков
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:45

      А откуда взялся Чабан, свиней пасти?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100916

      zigbert 9 марта, 15:56

      Мешкову дали время отдохнуть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > zigbert 9 марта, 16:40

      Его готовят к матчу Зенит-Спартак.

      0
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      Рейтинг: +100916

      zigbert > ilichkadr 9 марта, 16:46

      Тут потребуется судья с железным характером.

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 11:49

      Спартак как всегда ставит своего ручного тренера. Привычка харчеваться у фердуна осталась. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 13:15

      Ага, питерец Безбородов их парень. Зениту тоже достался свой парень. Будем посмотреть. Полагаю, что Спартак и Зенит возьмут свои 3 очка без проблем.

      0
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      Рейтинг: +10

      shamrix 9 марта, 11:17

      Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 9 марта, 10:46

      Опять на Спартак питерского клоуна ставят!!
      Совпадение нет?

      4
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA > Болотоход 9 марта, 11:04

      Из того что осталось ставят того кто опытнее )) то что за последние 3 матча у Спартака 3 результативных В ПОЛЬЗУ СПАРТАКА эпизодов . Насчёт этого можно сказать :" совпадение"? ))

      5
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      Рейтинг: +28764

      JTherry > Болотоход 9 марта, 11:18

      на все матчи московских команд назначены "питерские клоуны"... и дмитровский Мешок в пролете, наказали за коррупционный скандальный "свисток", повлиявший на результат матча и убившего интригу в РПЛ, не смог ЭСК отстоять своего безглазого крота... зато Иванова вернули судить, хотели на несколько матчей отстранить...)

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > JIEGEHDA 9 марта, 11:57

      Говори, говори, но не заговаривайся ...

      1
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA > JTherry 9 марта, 13:03

      А за то что не удалил Дуарте ) наверно тоже Питер подкупил чтоб ну так , сразу в глаза не попадалось . В первом матче против Локо тоже Питер подкупил , ну так , чтобы у Спартак были шансы выиграть кубок )

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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA > VVM1964 9 марта, 13:03

      Я вроде печатаю, а не разговариваю ) а так продолжай .

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > JIEGEHDA 9 марта, 13:24

      Продолжаю - Не три "РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ", а три СПОРНЫХ момента, кстати не сильно и вообще вряд ли повлиявших ИМЕННО НА РЕЗУЛЬТАТ матча, а эпизод с голом Соболева НЕСОМНЕННО отобрал у Спартака победу !!!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > JIEGEHDA 9 марта, 13:35

      Официально признана только одна ошибка в пользу Спартака в матче с Локомотивом, которая НИКАК практически не повлияла на исход кубкового противостояния, остальное - всё инсинуации )

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