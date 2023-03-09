Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров, которые обслужат игры 19-го тура чемпионата России.
10 марта (пятница)
«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.
11 марта (суббота)
«Торпедо» – «Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Николай Левников.
«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.
12 марта (воскресенье)
«Зенит» – «Химки»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Денис Березнов, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Роман Усачeв; инспектор – Юрий Чеботарeв.
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Эдуард Малый.
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