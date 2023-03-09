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Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ

9 марта 2023, 10:25
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РФС назначил арбитров, которые обслужат игры 19-го тура чемпионата России.

10 марта (пятница)

«Сочи»«Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.

11 марта (суббота)

«Торпедо»«Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак»«Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат»«Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар»«Динамо»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

12 марта (воскресенье)

«Зенит»«Химки»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Денис Березнов, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Роман Усачeв; инспектор – Юрий Чеботарeв.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов»«Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Эдуард Малый.

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Источник: сайт РФС
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