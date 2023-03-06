«Баварию» и «ПСЖ» рассудит арбитр, работавший на их очном финале ЛЧ в 2020 году

УЕФА назначил судей на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Главным арбитром будет Даниэле Орсато, ассистенты – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини, резервный – Маурицио Мариани, VAR – Массимилиано Иррати, AVAR – Паоло Валери.

Орсато обслуживал встречу «Баварии» и «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов в августе 2020 года. Тогда мюнхенцы победили со счетом 1:0.

«Бавария» примет «ПСЖ» 8 марта в 23:00 мск.

В первом матче немцы выиграли 1:0.

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