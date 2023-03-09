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    Какой вы футболист?

    «Команда говна. Побед в ЛЧ в ближайшие лет 10 не будет». Егоров – о «ПСЖ»

    Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

    • Парижане проиграли «Баварии» в обоих матчах 1/8 финала.
    • Они завершают выступление в ЛЧ на этой стадии 2-й раз подряд.

    «Сейчас все *** [критикуют] Лео [Месси], мол, «ПСЖ» с ним, Неймаром и Мбаппе не может выиграть ЛЧ.

    Бред. «ПСЖ» не может выиграть не из-за Месси, а по другим причинам.

    Первая: команда звeзд = команда говна. Мбаппе обижается на Неймара, Неймар – на Мбаппе. Игроки на тренера, тренер – на игроков. Все очень важные персоны. Из говна печеные.

    Вторая причина: чемпионат Франции – заштатный турнир, где для побед не нужно толком концентрироваться. Конкуренции нет. Темпа нет. Качества нет.

    Получается, чтобы выиграть ЛЧ «ПСЖ» надо менять лигу. А раз это невозможно, то и побед в ЛЧ в ближайшие лет десять не будет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 21:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      dfherjerjerj 10 марта, 01:12

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      Рейтинг: +35

      НедраЧили 9 марта, 23:03

      Так и есть. ПСЖ - команда дирижеров !! Но оркестра, который бы играл там нет!

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      Рейтинг: +101295

      sv1969 > НедраЧили 10 марта, 16:41

      Там все хотят играть на рояле , а нет тех кто таскать его будет! Моур сказал :Думаю, что команда, собранная из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов.

      Дело в том, что в футболе не все зависит от таланта, здесь также нужны характер и индивидуальные качества. У Аспиликуэты есть все черты личности победителя.

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