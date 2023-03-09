«Команда говна. Побед в ЛЧ в ближайшие лет 10 не будет». Егоров – о «ПСЖ»

Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Парижане проиграли «Баварии» в обоих матчах 1/8 финала.

Они завершают выступление в ЛЧ на этой стадии 2-й раз подряд.

«Сейчас все *** [критикуют] Лео [Месси], мол, «ПСЖ» с ним, Неймаром и Мбаппе не может выиграть ЛЧ.

Бред. «ПСЖ» не может выиграть не из-за Месси, а по другим причинам.

Первая: команда звeзд = команда говна. Мбаппе обижается на Неймара, Неймар – на Мбаппе. Игроки на тренера, тренер – на игроков. Все очень важные персоны. Из говна печеные.

Вторая причина: чемпионат Франции – заштатный турнир, где для побед не нужно толком концентрироваться. Конкуренции нет. Темпа нет. Качества нет.

Получается, чтобы выиграть ЛЧ «ПСЖ» надо менять лигу. А раз это невозможно, то и побед в ЛЧ в ближайшие лет десять не будет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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