Мостовой: «Я киплю от беспомощности такого «ПСЖ». Полный провал»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Парижане проиграли «Баварии» в обоих матчах 1/8 финала.

Они завершают выступление в ЛЧ на этой стадии 2-й раз подряд.

«Я просто киплю от беспомощности такого «ПСЖ». Это просто полный провал. Не забили ни одного мяча за две игры, имея такой состав.

Игра просто ужасная у них. Клуб тратит миллиарды на игроков. А лучший в этой команде Серхио Рамос, которому скоро 37 лет. Если бы не он, там было бы гораздо больше, чем 2:0. Это просто ужас.

Больше всего разочаровал Верратти, игрок такого уровня не должен так ошибаться. Тем более при счeте 0:0. Можно же просто выбить мяч, зачем там возиться около своих ворот. Верратти мне всегда нравился, но делать такие грубейшие ошибки нельзя.

У «ПСЖ» такие звeзды в атаке, а не создали просто ничего. У них там было-то полтора момента. И то там Янн Зоммер в одном моменте привез.

Месси был какой-то прибитый. Какой-то он был сам не свой. Вроде на поле, а вроде и нет. Как будто играет, а думает о другом. Было видно это – он много ходил просто и не помогал команде.

«Бавария» сыграла надeжно. Там на замену выходят сильные футболисты. Когда по факту результат матча уже ясен, на замену вышли Мане и Сане. От «Баварии» исходит мощь какая-то.

Что я заметил, игроки «ПСЖ» очень плохо ставили корпус. Верратти отлетал, Витинья тоже. Руис еле-еле ходит. В середине поля был просто ужас – играют «ты – мне, я – тебе». Они все отлетали от Мюллера. Я просто поражен такой ужасной игрой «ПСЖ», – сказал Мостовой.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!