Левандовски показал, как болел за «Баварию» в матче с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поддержал «Баварию», за которую выступал с 2014 по 2022 год.
- Мюнхенцы вчера играли с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
- «Бавария» победила парижан 2:0 и вышла в четвертьфинал.
Левандовски в своих соцсетях показал, как болел за бывшую команду.
В начале матча он опубликовал фотографию из дома, на которой виден телеэкран с трансляцией игры.
«Вперед, «Бавария!» – написал Левандовски на немецком языке.
Фото: соцсети Роберта Левандовского
Позднее клуб поблагодарил поляка за поддержку.
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Источник: Marca