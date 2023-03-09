Левандовски показал, как болел за «Баварию» в матче с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поддержал «Баварию», за которую выступал с 2014 по 2022 год.

Мюнхенцы вчера играли с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

«Бавария» победила парижан 2:0 и вышла в четвертьфинал.

Левандовски в своих соцсетях показал, как болел за бывшую команду.

В начале матча он опубликовал фотографию из дома, на которой виден телеэкран с трансляцией игры.

«Вперед, «Бавария!» – написал Левандовски на немецком языке.

Фото: соцсети Роберта Левандовского

Позднее клуб поблагодарил поляка за поддержку.

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