Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра

Не все футболисты «ПСЖ» соблюдали спортивный режим перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».

Неназванный игрок, вышедший в старте на встречу в Мюнхене, отдыхал в ночном клубе в ночь с 5 на 6 марта.

Он покинул заведение в шесть часов утра, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.