Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра

Ну если ему нет 34 лет, я не вижу в этом проблемы.
Дальше восстанавливаться тяжелее.
А если до 30, то даже не заметит.
Не все футболисты «ПСЖ» соблюдали спортивный режим перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».
Неназванный игрок, вышедший в старте на встречу в Мюнхене, отдыхал в ночном клубе в ночь с 5 на 6 марта.
Он покинул заведение в шесть часов утра, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:2.
- По сумме двух матчей парижане вылетели из Лиги чемпионов.