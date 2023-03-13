Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра

    Не все футболисты «ПСЖ» соблюдали спортивный режим перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».

    Неназванный игрок, вышедший в старте на встречу в Мюнхене, отдыхал в ночном клубе в ночь с 5 на 6 марта.

    Он покинул заведение в шесть часов утра, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

    • «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:2.
    • По сумме двух матчей парижане вылетели из Лиги чемпионов.

    Новости по теме
    «Аль-Хиляль» готов платить Месси 220 миллионов в год. Аргентинец хочет в 3 раза больше 9
    «Челси» отказался от трансфера Неймара
    Месси готов уехать в Саудовскую Аравию, но при одном условии 8
    Источник: 90min

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2023 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 13 марта, 23:25

      Ну если ему нет 34 лет, я не вижу в этом проблемы.
      Дальше восстанавливаться тяжелее.
      А если до 30, то даже не заметит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 13 марта, 21:22

      Доннарума..))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11