Шалимов считает, что только одна команда может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о «Спартаке».

— Абаскаль вас удивил? Приехал ноунеймом, но даже отношение тренерской тусовки к нему поменялось.

— Да, поменялось. Он не вызывает негатива — ни своими интервью, ни поведением на бровке. Команда играет, коллектив есть. Но давайте посмотрим, полгода только прошло. У нас же все очень быстро может поменяться.

У «Спартака» была серия из трех поражений в четырех играх — если сейчас такая будет, можно и второе место потерять.

— Футбол Абаскаля похож на тот, который вам близок?

— Местами, да. На предсезонном Кубке особенно. Осенью у них были проблемы с позиционной атакой. А на сборах прям напомнили спартаковский футбол: отдал ‑ открылся, короткие — средние передачи. Молодежь в середине поля у них интересная, позволяет так играть.

Конкуренция с «Зенитом»? Только «Спартак» ее может составить в этом сезоне. Остальные слишком далеко. «Ростов» вряд ли выдержит такой же темп.

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