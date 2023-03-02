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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шалимов считает, что только одна команда может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о «Спартаке».

    — Абаскаль вас удивил? Приехал ноунеймом, но даже отношение тренерской тусовки к нему поменялось.

    — Да, поменялось. Он не вызывает негатива — ни своими интервью, ни поведением на бровке. Команда играет, коллектив есть. Но давайте посмотрим, полгода только прошло. У нас же все очень быстро может поменяться.

    У «Спартака» была серия из трех поражений в четырех играх — если сейчас такая будет, можно и второе место потерять.

    — Футбол Абаскаля похож на тот, который вам близок?

    — Местами, да. На предсезонном Кубке особенно. Осенью у них были проблемы с позиционной атакой. А на сборах прям напомнили спартаковский футбол: отдал ‑ открылся, короткие — средние передачи. Молодежь в середине поля у них интересная, позволяет так играть.

    Конкуренция с «Зенитом»? Только «Спартак» ее может составить в этом сезоне. Остальные слишком далеко. «Ростов» вряд ли выдержит такой же темп.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 17:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 2 марта, 19:43

      Урал свиней вынесет!

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > paracetamol 2 марта, 19:48

      Конечно.
      Беги деньги на это поставь , у Миллера займи или квартиру заложи , озолотишься.

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 2 марта, 19:31

      Ну не знаю Игорек, возможно ты и прав, но и ЦДКА. да и Динамо, и тот же Ростов может вполне составить конкуренцию помойке

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Suvorov51 2 марта, 20:49

      Динамо ???

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