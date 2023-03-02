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    Адвокат Хакими прокомментировала обвинения марокканца в изнасиловании

    Фанни Колен, адвокат флангового защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, назвала ложными обвинения игрока в изнасиловании.

    «Обвинения ложные. Ашраф спокоен и находится в распоряжении правосудия», – сказала адвокат.

    • В воскресенье молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о домогательствах со стороны Хакими.
    • По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.
    • Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

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    Источник: Le Parisien

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    02.03.2023 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 02:17

      Изнасилование пальцами? - Интересно!

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