Адвокат Хакими прокомментировала обвинения марокканца в изнасиловании

Фанни Колен, адвокат флангового защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, назвала ложными обвинения игрока в изнасиловании.

«Обвинения ложные. Ашраф спокоен и находится в распоряжении правосудия», – сказала адвокат.

В воскресенье молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о домогательствах со стороны Хакими.

По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.

Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

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