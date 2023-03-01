Рианчо назвал российских игроков, которые улучшили европейский футбол

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил недовольство форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который сказал, что «Зенит» превращается в бразильский клуб.
«Футбол — это международный вид спорта. Всякий раз, когда приходят игроки, которые привносят качество в российский футбол, нужно им говорить: «Добро пожаловать!».
В европейский футбол в своe время пришли великие российские футболисты: Валерий Карпин, Дмитрий Попов, Александр Мостовой. Все они помогли улучшить европейский футбол. Моe мнение: если те, кто прибывает, лучше, чем футболисты России, то добро пожаловать!» – сказал Рианчо.
- Карпин играл за «Сельту», «Валенсию», «Реал Сосьедад».
- Мостовой был в «Сельте», где получил прозвище «Царь».
- Попов защищал цвета испанского «Расинга».
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Источник: телеграм-канал Metaratings