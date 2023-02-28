Стало известно о реакции Хакими на обвинения в изнасиловании

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отрицает факт домогательств к девушке. Об этом сообщили в окружении футболиста.

24-летний марокканец не переживает из-за обвинений в изнасиловании.

Ранее молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о домогательствах со стороны Хакими.

По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами. Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

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