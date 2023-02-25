«Тупость идиотов. Вендел выше этого». Агент – о брошенном банане в игрока

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока в Ульяновске.
«Это ужасный поступок. Надеюсь, это не повлияет на пребывание Вендела в России, в частности, в «Зените». К сожалению, это тупость некоторых идиотов, которые были на трибунах. Вендел выше этого», – сказал Рибейро.
- Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
- У Вендела в матче ассист.
- Игрок в России с 2020 года.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»