«Тупость идиотов. Вендел выше этого». Агент – о брошенном банане в игрока

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока в Ульяновске.

«Это ужасный поступок. Надеюсь, это не повлияет на пребывание Вендела в России, в частности, в «Зените». К сожалению, это тупость некоторых идиотов, которые были на трибунах. Вендел выше этого», – сказал Рибейро.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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