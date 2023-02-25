«Дураков хватает. Надо штрафовать». Колыванов – о брошенном в Вендела банане

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал инцидент из кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3). В игрока гостей Вендела бросили банан.

«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Я не знаю, что в такой ситуации делать «Зениту». Наверное, на стадионе есть камеры. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей. Глупость какая-то. Давно не видел, чтобы бананы с трибун бросали», – сказал Колыванов.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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