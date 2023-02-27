«Урал» и «Ростов» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

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Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

Первый матч закончился вничью со счетом 1:1. Забили Алексей Каштанов и Николай Комличенко.

Игра состоится в понедельник, 27 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Урал» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу екатеринбургской команды составляет 2,47. На ничью – 3,40. На выигрыш «Ростова» можно поставить за 3,00.