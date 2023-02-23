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  • Лига чемпионов. Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту» (1:0)

Лига чемпионов. Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту» (1:0)

23 февраля 2023, 01:07

«Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов добился домашней победы над «Порту». Гол у Ромелу Лукаку.

С 78-й минуты «Порту» был в меньшинстве после удаления Отавио.

После 6 ноября у «Интера» одно поражение.

«Порту» проиграл впервые с 21 октября.

Команды встретились в официальном матче впервые с 2005 года.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Интер (Италия) – Порту (Португалия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лукаку, 86.

Удаления: нет – Отавио, 78 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Италия. Серия А Порту Интер Лукаку Ромелу
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