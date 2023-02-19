«60 на 40». Шалимов назвал фаворита кубкового противостояния «Локомотива» и «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Кубка России между спартаковцами и «Локомотивом».

«В матчах с «Локо» «Спартак», конечно, фаворит — я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки «Спартака» очень сильна, и выбор разнообразный», – сказал Шалимов.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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