«Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК». Чалов – о переходе в Азию

Форвард ЦСКА Федор Чалов не поддерживает возможный уход российского футбола из Европы в Азию.

– Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?

– Очень надеюсь, что это не так.

– Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так Азия».

– Нет такого, конечно. Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.

Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.

– Ты относительно недавно забивал на «Бернабеу», а тут перспектива играть с Таджикистаном или Ираном. Это демотивирует?

– Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!