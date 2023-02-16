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    «Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК». Чалов – о переходе в Азию

    Форвард ЦСКА Федор Чалов не поддерживает возможный уход российского футбола из Европы в Азию.

    – Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?

    – Очень надеюсь, что это не так.

    – Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так Азия».

    – Нет такого, конечно. Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.

    Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.

    – Ты относительно недавно забивал на «Бернабеу», а тут перспектива играть с Таджикистаном или Ираном. Это демотивирует?

    – Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Sport24

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