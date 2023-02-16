«Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК». Чалов – о переходе в Азию

Форвард ЦСКА Федор Чалов не поддерживает возможный уход российского футбола из Европы в Азию.
– Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?
– Очень надеюсь, что это не так.
– Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так Азия».
– Нет такого, конечно. Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.
Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.
– Ты относительно недавно забивал на «Бернабеу», а тут перспектива играть с Таджикистаном или Ираном. Это демотивирует?
– Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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