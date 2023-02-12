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  • Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских игроков»

Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских игроков»

12 февраля 2023, 12:11
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хотел бы видеть российских игроков в чемпионате Испании.

«В прошлом веке в испанский футбол пришло много российских игроков. Все они преимущественно прибыли на север страны. Попов, Радченко, Файзуллин, Бесчастных, Шустиков — все они играли за мой родной клуб «Расинг». Они провели фантастические сезоны за этот клуб.

Примере не хватает российских футболистов. Мостовой и Карпин были великолепны. Но сейчас в России нет игроков такого же высокого класса, как эти двое», — сказал Рианчо.

  • Последним россиянином в Примере был Денис Черышев, летом покинувший «Валенсию».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рианчо Рауль
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Марк Аврелий!
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Что? Некому полировать скамейку запасных?
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