Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских игроков»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хотел бы видеть российских игроков в чемпионате Испании.

    «В прошлом веке в испанский футбол пришло много российских игроков. Все они преимущественно прибыли на север страны. Попов, Радченко, Файзуллин, Бесчастных, Шустиков — все они играли за мой родной клуб «Расинг». Они провели фантастические сезоны за этот клуб.

    Примере не хватает российских футболистов. Мостовой и Карпин были великолепны. Но сейчас в России нет игроков такого же высокого класса, как эти двое», — сказал Рианчо.

    • Последним россиянином в Примере был Денис Черышев, летом покинувший «Валенсию».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Рианчо: «Ни один клуб РПЛ не смог бы играть в АПЛ. Максимум – пять побед в сезоне» 10
    Рианчо: «Спартак» станет чемпионом России. Абаскаль – тренер от бога» 4
    Рианчо: «Топ-лиги Европы будут закрыты для россиян минимум несколько лет» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11