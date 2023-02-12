Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских игроков»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хотел бы видеть российских игроков в чемпионате Испании.

«В прошлом веке в испанский футбол пришло много российских игроков. Все они преимущественно прибыли на север страны. Попов, Радченко, Файзуллин, Бесчастных, Шустиков — все они играли за мой родной клуб «Расинг». Они провели фантастические сезоны за этот клуб.

Примере не хватает российских футболистов. Мостовой и Карпин были великолепны. Но сейчас в России нет игроков такого же высокого класса, как эти двое», — сказал Рианчо.

Последним россиянином в Примере был Денис Черышев, летом покинувший «Валенсию».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!