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    Беллингем отказал «Челси» и «ПСЖ»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем до сих пор не определился со своим будущим.

    19-летний футболист был готов перейти в «Ливерпуль», но текущий кризис команды Юргена Клоппа и возможное непопадание в Лигу чемпионов заставили его сомневаться.

    «Реал» претендует на англичанина, но не уверен, что сможет финансово соперничать с клубами АПЛ.

    Предложения от «Челси» и «ПСЖ» отклонил сам Беллингем. Также к нему есть интерес со стороны «Манчестер Сити».

    Есть вероятность, что хавбек останется в «Боруссии» еще на один сезон. Дортмундцы хотят продлить с ним контракт с повышением зарплаты.

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    Источник: Sport1

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    Сегодня, 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2704

      BlackMurder 28 минут назад

      Начинается звёздная болезнь

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