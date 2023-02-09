Беллингем отказал «Челси» и «ПСЖ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем до сих пор не определился со своим будущим.

19-летний футболист был готов перейти в «Ливерпуль», но текущий кризис команды Юргена Клоппа и возможное непопадание в Лигу чемпионов заставили его сомневаться.

«Реал» претендует на англичанина, но не уверен, что сможет финансово соперничать с клубами АПЛ.

Предложения от «Челси» и «ПСЖ» отклонил сам Беллингем. Также к нему есть интерес со стороны «Манчестер Сити».

Есть вероятность, что хавбек останется в «Боруссии» еще на один сезон. Дортмундцы хотят продлить с ним контракт с повышением зарплаты.

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