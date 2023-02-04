Кан: «Слова Нойера не соответствуют ценностям «Баварии» и его статусу капитана»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан дал оценку скандальному заявлению Мануэля Нойера.

36-летний футболист жестко раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

Теперь ему грозят санкции – как минимум штраф.

«Слова Мануэля не соответствуют ценностям «Баварии» и его статусу капитана.

Кроме того, его заявления прозвучали в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные игры», – сказал Кан.

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