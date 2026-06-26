Нойер сказал, виноват ли он в 2-м пропущенном голе от Эквадора

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не взял на себя вину за 2-й пропущенный гол в матче 3-го тура группы E ЧМ-2026 с Эквадором (1:2).

На 77-й минуте после подачи углового и скидки партнера Гонсало Плата успел вытянуть ногу перед Нойером, сыграть первым на мяче и отправить его в ворота.

– Мануэль, вы честный человек. Второй пропущенный гол – вы берете на себя вину за него?

– Нет.

– Почему нет?

– Я пытался поймать мяч. Это нормальная ситуация. Любой вратарь, игравший в футбол, понимает, что именно такую позицию я должен был занять и попытаться поймать мяч. Конечно, вышло неудачно, но это не моя ошибка.

– Это выглядело необычно.

– А какую позицию я должен был занять? Я должен нырять, даже если мяч летит прямо на меня? Я должен двигаться к мячу и пытаться его поймать. Если кто-то поставит ногу, и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен занять именно такую ​​позицию. Другого варианта не было.