Нойер сказал, виноват ли он в 2-м пропущенном голе от Эквадора

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не взял на себя вину за 2-й пропущенный гол в матче 3-го тура группы E ЧМ-2026 с Эквадором (1:2).
На 77-й минуте после подачи углового и скидки партнера Гонсало Плата успел вытянуть ногу перед Нойером, сыграть первым на мяче и отправить его в ворота.
– Мануэль, вы честный человек. Второй пропущенный гол – вы берете на себя вину за него?
– Нет.
– Почему нет?
– Я пытался поймать мяч. Это нормальная ситуация. Любой вратарь, игравший в футбол, понимает, что именно такую позицию я должен был занять и попытаться поймать мяч. Конечно, вышло неудачно, но это не моя ошибка.
– Это выглядело необычно.
– А какую позицию я должен был занять? Я должен нырять, даже если мяч летит прямо на меня? Я должен двигаться к мячу и пытаться его поймать. Если кто-то поставит ногу, и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен занять именно такую позицию. Другого варианта не было.
- У Германии забил Лерой Сане на 2-й минуте. У Эквадора отличились Нильсон Ангуло на 9-й и Гонсало Плата на 77-й.
- Несмотря на поражение, Германия с 6 очками осталась на первом месте в группе. Эквадор набрал 4 очка и вышел в 1/16 финала с 3-го места.